Grindeanu anunță o reformă majoră: localitățile ar putea fi comasate dacă PSD ajunge din nou la guvernare

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 13 aug. 2026, 18:41

Sorin Grindeanu a anunțat că, dacă va ajunge din nou prim-ministru, intenționează să implementeze o reformă importantă a administrației locale, care ar presupune comasarea unor localități.

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