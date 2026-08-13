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Politica· 2 min citire
NATO condamnă încălcările spațiului aerian al României și Poloniei: Rusia este responsabilă
NATO
Publicat13 aug. 2026, 07:50
Sursărealitatea.net
NATO condamnă încălcările recente ale spațiului aerian al Poloniei și României și acuză Rusia că poartă întreaga responsabilitate. Aliații își reafirmă solidaritatea cu statele afectate și anunță consolidarea apărării pe flancul estic.
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