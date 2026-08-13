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Politica· 1 min citire
Mugur Isărescu, mesaj pentru politicieni în plină criză: „Nu m-ați întrebat, dar uite că vă spun eu”
Mugur Isărescu
Mugur Isărescu a intervenit în contextul crizei politice din România și le-a transmis partidelor din coaliție că este nevoie de negocieri și compromisuri pentru ca țara să poată merge mai departe.
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