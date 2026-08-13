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Politica· 2 min citire
PSD, fără majoritate pentru noul Guvern. Grindeanu: „Suntem cel mai aproape”
Sorin Grindeanu
Publicat13 aug. 2026, 13:04
SursăRealitatea.Net
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi că social-democrații nu au în acest moment suficiente voturi pentru învestirea unui nou Guvern, precizând că situația nu s-a schimbat față de săptămâna trecută. Grindeanu susține însă că PSD este partidul "cel mai aproape" de formarea unei majorități și anunță intensificarea negocierilor.
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