Advertising
Politica· 1 min citire
Declarație de la Cotroceni: Nicușor Dan subliniază parteneriatul strategic dintre România și Israel
Nicușor Dan
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat luni, în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele Israelului, Isaac Herzog, că relațiile dintre cele două state se bazează pe un parteneriat solid, construit de-a lungul timpului în plan politic, economic și uman.
Citește și
- 15:59Dominic Fritz atacă dur AUR: „Nu este anti-sistem. Acum are misiunea să-l ducă pe Grindeanu la Palatul Victoria”
- 15:58Anca Alexandrescu, dezvăluiri exclusive, diseară de la 20.55 la Culisele Statului Paralel
- 13:50Negocieri SUA - Rusia la Moscova? Anunțul de ultimă oră al lui Vladimir Putin
- 13:15Oamenii lui Bolojan, activați împotriva lui Nicușor Dan. Florin Roman lansează noi amenințări cu suspendarea președintelui
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News