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Actualitate· 2 min citire
Unde se va vedea eclipsa totală de Soare de miercuri
eclipsă de soare
O eclipsă totală de Soare va fi vizibilă miercuri din Europa de Vest continentală, pentru prima dată din 1999, umbra Lunii traversând nordul Siberiei, Oceanul Arctic şi estul Groenlandei, înainte de a trece peste vestul Islandei şi de a ajunge în nordul Spaniei, atingând pentru scurt timp şi nord-estul Portugaliei, înainte de a se încheia la apusul soarelui deasupra coastei mediteraneene a Spaniei şi a Insulelor Baleare, relatează Reuters.
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