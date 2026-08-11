Advertising
Actualitate· 1 min citire
Alertă în Marea Neagră! Două drone au fost găsite în derivă lângă Neptun Deep
drone
Două drone UAV de tip Gerbera au fost descoperite în derivă în zona economică exclusivă a României, în apropierea perimetrului Neptun Deep. Militarii români au intervenit pentru neutralizarea acestora.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 21:27Schimbare majoră la Eurovision! Țările aflate în conflict pot pierde dreptul de a organiza competiția
- 20:40David Popovici, dezvăluire după aurul de la Paris: „Am pus presiune pe mine să-l întrec pe rus”
- 20:04DAVID POPOVICI, URIAȘ! Românul a cucerit aurul european la 100 m liber și a scris istorie la Paris
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News