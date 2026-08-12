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Politica· 2 min citire
Consultări pentru formarea noului Guvern după 15 august. PSD ar negocia cu UDMR. Grindeanu și Nazare, printre variantele de premier
Consultări pentru formarea noului Guvern
Publicat12 aug. 2026, 08:24
Sursărealitatea.net
Negocierile pentru formarea unui nou Guvern intră într-o nouă etapă. Liderii partidelor politice ar urma să fie convocați săptămâna viitoare la Palatul Cotroceni, unde vor avea noi discuții cu președintele Nicușor Dan. Potrivit unor surse politice, PSD ar fi început deja negocierile cu UDMR pentru o posibilă formulă de guvernare, conform Realitatea PLUS.
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