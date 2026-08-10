ChatGPT pregătește o schimbare importantă. Utilizatorii gratis primesc o funcție mult așteptată

OpenAI pregătește mai multe schimbări importante pentru ChatGPT, iar unele dintre ele îi vizează direct pe utilizatorii care folosesc platforma fără abonament.
Una dintre cele mai importante modificări este eliminarea limitei privind numărul de conversații pentru conturile gratuite. Până acum, utilizatorii puteau ajunge la o limită atunci când deschideau foarte multe discuții separate cu chatbotul.
Această restricție este eliminată pentru conturile Free și Go. Asta înseamnă că utilizatorii nu vor mai fi nevoiți să își facă griji că au deschis prea multe conversații separate în ChatGPT.
Schimbarea nu înseamnă însă că versiunea gratuită devine complet nelimitată. Restricțiile privind încărcarea fișierelor, generarea de imagini și utilizarea altor instrumente rămân în vigoare.
O altă noutate importantă este introducerea butonului Think. Acesta le va permite utilizatorilor Free și Go să activeze un mod de raționare destinat întrebărilor mai dificile.
Practic, atunci când o întrebare necesită mai multă analiză, utilizatorul va putea cere chatbotului să acorde mai mult timp procesului de raționare, în loc să primească doar un răspuns rapid. Funcția urmează să fie disponibilă în perioada următoare.
Și modelul folosit de utilizatorii care nu plătesc abonament se schimbă. Conturile Free și Go trec la GPT-5.6 Luna, noul model destinat conversațiilor obișnuite.
OpenAI spune că noua generație GPT-5.6 aduce îmbunătățiri în ceea ce privește calitatea răspunsurilor și acuratețea informațiilor. Testele publicate de companie arată, de asemenea, reduceri importante ale erorilor factuale față de modelul anterior.
Utilizatorii care au abonamente Plus și Pro primesc, la rândul lor, acces la GPT-5.6 Sol, modelul mai performant din noua generație. Aceștia vor avea și posibilitatea de a controla nivelul de raționare folosit de chatbot, alegând cât de mult timp să aloce modelul unei probleme.
Pentru utilizatorii obișnuiți ai versiunii gratuite, cea mai vizibilă schimbare va fi însă combinația dintre noul model, eliminarea limitei privind numărul de conversații și apariția butonului Think.
Cu alte cuvinte, OpenAI încearcă să ofere mai multe funcții avansate și celor care folosesc ChatGPT fără să plătească un abonament, chiar dacă anumite limite rămân în continuare pentru instrumentele care consumă mai multe resurse.
Noile modificări sunt introduse etapizat în ChatGPT, iar disponibilitatea anumitor funcții poate varia în funcție de cont și de momentul lansării.