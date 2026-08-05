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Economie· 1 min citire
Comisia Europeană susține că România nu are probleme cu energia, în timp ce țara importă masiv de la patru vecini
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Comisia Europeană consideră că România nu are probleme privind aprovizionarea cu electricitate. Asta în timp ce țara noastră ajunge să importe de la patru vecini la orele de vârf, în timpul serii, pentru că a asigura consumul național, conform Realitatea PLUS.
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