Advertising
Actualitate· 1 min citire
Cutremur de 4,3 pe Richter, marți seara, în județul Buzău
Cutremur în Buzău
Publicat12 aug. 2026, 08:04
Sursărealitatea.net
Seismologii au revizuit în scădere la 4,3 pe Richter, de la 4,5, magnitudinea cutremurului produs marți seara la ora 20:21 în județul Buzău, potrivit datelor afișate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 21:27Schimbare majoră la Eurovision! Țările aflate în conflict pot pierde dreptul de a organiza competiția
- 20:40David Popovici, dezvăluire după aurul de la Paris: „Am pus presiune pe mine să-l întrec pe rus”
- 20:04DAVID POPOVICI, URIAȘ! Românul a cucerit aurul european la 100 m liber și a scris istorie la Paris
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News