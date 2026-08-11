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Actualitate· 1 min citire
20:55 – Ediție explozivă Culisele Statului Paralel. Anca Alexandrescu îi demască pe cei care au creat dezastrul din Energetică
Publicat11 aug. 2026, 16:25
SursăRealitatea.net
Cad măștile, diseară de la 20 si 55 de minute! Bolojan a preluat Ministerul Energiei. Rezultatul? Zero. A declarat stare de alertă, a dat comunicate — și a fugit de întrebări. Rezultatul: riscul să rămânem pe întuneric după ce au început operațiunile pentru oprirea reactorului 2 de la Cernavodă.
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