Advertising
Actualitate· 1 min citire
Continuă lucrările de dragaj pe Dunăre în aval de brațul Bala
Barje staționând pe Dunăre. Foto: Arhivă/ Agerpres
Publicat11 aug. 2026, 08:55
Sursărealitatea.net
Luni, Guvernul interimar a alocat aproximativ 5 milioane de lei fonduri suplimentare pentru lucrările urgente pe Dunăre, în contextul secetei hidrologice.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 21:27Schimbare majoră la Eurovision! Țările aflate în conflict pot pierde dreptul de a organiza competiția
- 20:40David Popovici, dezvăluire după aurul de la Paris: „Am pus presiune pe mine să-l întrec pe rus”
- 20:04DAVID POPOVICI, URIAȘ! Românul a cucerit aurul european la 100 m liber și a scris istorie la Paris
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News