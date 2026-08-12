Libanul elimină pedeapsa cu moartea, în premieră pentru o țară din regiune

Uniunea Europeană a salutat decizia și a afirmat că Libanul oferă „un exemplu puternic pentru alte țări” din Orientul Mijlociu și din restul lumii.
Parlamentul de la Beirut a abolit pedeapsa cu moartea, marți, și a comutat toate sentințele existente în pedepse cu închisoarea pe viață, a anunțat biroul președintelui legislativului.
Libanul devine astfel prima țară din Orientul Mijlociu care elimină oficial pedeapsa capitală.
Reuters amintește că statul menținea un moratoriu de facto asupra execuțiilor din 2004, deși zeci de condamnați au primit sentințe capitale.
Printre infracțiunile pentru care putea fi aplicată pedeapsa cu moartea se numărau omorul și trădarea. Parlamentarii libanezi au depus, anul trecut, un proiect de lege pentru abolirea acesteia. Comunicatul legislativului nu a precizat rezultatul votului.
Uniunea Europeană a salutat decizia și a afirmat că Libanul oferă „un exemplu puternic pentru alte țări” din Orientul Mijlociu și din restul lumii.
„Decizia Libanului de a aboli pedeapsa cu moartea reprezintă un moment important și o victorie pentru drepturile omului în această țară”, a declarat Heba Morayef, directoarea regională pentru Orientul Mijlociu și Africa de Nord a organizației Amnesty International, care militează pentru drepturile omului.
„După mai bine de două decenii fără execuții, măsura adoptată astăzi transformă o întrerupere fragilă a acestora într-o protecție juridică durabilă, care apără dreptul la viață și aliniază Libanul tendinței mondiale de abolire a pedepsei capitale”, a adăugat Heba Morayef.
Separat, Parlamentul libanez discută o lege privind amnistierea generală a unor infracțiuni, inclusiv ca măsură pentru reducerea supraaglomerării din penitenciare.