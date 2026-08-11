Comisia Europeană, despre alerta energetică din România: „Situația este tensionată, dar rămâne sigură și stabilă”

Comisia Europeană monitorizează permanent securitatea aprovizionării cu energie electrică în România, Ungaria și întreaga regiune a Europei de Sud-Est. Seceta și nivelurile scăzute ale apei din râuri au pus presiune pe producția de energie. Situația a fost analizată marți în cadrul unei reuniuni a Grupului de coordonare pentru energie electrică. „Per ansamblu, situația este tensionată din cauza nivelurilor scăzute ale apei, dar rămâne sigură și stabilă”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Eva Hrncirova.
Bruxelles-ul menține legătura cu operatorii energetici
Comisia Europeană se coordonează cu operatorii de transport și de sistem, care dețin cele mai detaliate informații despre siguranța aprovizionării. Contactul cu aceștia este menținut permanent, pe fondul problemelor provocate de secetă în mai multe țări din regiune. Reuniunea de marți s-a încheiat cu puțin timp înaintea conferinței de presă în care a fost prezentată evaluarea situației. Comisia a anunțat că va comunica informații suplimentare după analizarea concluziilor întâlnirii.
Unitatea 2 de la Cernavodă se pregătește pentru oprire
Centrala Nucleară de la Cernavodă a început procedurile tehnice premergătoare opririi controlate a Unității 2. Operațiunile sunt prezentate drept măsuri obișnuite și preventive, necesare pentru oprirea reactorului în condiții de siguranță. Dacă prognoza nefavorabilă privind debitul Dunării se menține, Unitatea 2 ar urma să fie oprită în cursul acestei săptămâni. Ministerul Energiei și Dispecerul Energetic Național au pregătit măsuri pentru compensarea energiei care nu va mai fi produsă de reactor.
România este în stare de alertă energetică din 1 august, după oprirea uneia dintre cele două unități nucleare de la Cernavodă. În același timp, producția marilor hidrocentrale de la Porțile de Fier a fost redusă la jumătate, iar scăderea debitului Dunării amenință funcționarea celui de-al doilea reactor. Cele două unități nucleare au împreună o capacitate instalată de 1.400 MW și asigură în condiții normale aproximativ 20% din producția de energie a țării. Hidrocentralele de pe Dunăre contribuie, în medie, cu 10-15% la producția națională.
Guvernul pregătește măsuri pentru limitarea consumului
Premierul și ministrul interimar al Energiei, Ilie Bolojan, le-a cerut cetățenilor, companiilor și instituțiilor să reducă voluntar consumul de electricitate. Guvernul lucrează și la un mecanism de rezervă care poate fi aplicat dacă situația sistemului energetic se agravează. Cadrul legal permite adoptarea unor măsuri de siguranță până la 31 august 2026. Transelectrica, prin Dispecerul Energetic Național, va putea reduce exporturile și limita consumul marilor consumatori dacă evoluția sistemului o va impune.