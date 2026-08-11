Advertising
Actualitate· 1 min citire
Fenomenul David Popovici! Românul a spulberat concurența și a zdrobit recordul Europenelor
David Popovici
David Popovici a oferit o nouă demonstrație de forță la Campionatele Europene de natație de la Paris și s-a calificat spectaculos în finala probei de 100 de metri liber.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 07:11Alertă aeriană în România: Cinci drone, detectate de radare. Una a pătruns în spațiul aerian național: a fost emis RO-ALERT
- 21:27Schimbare majoră la Eurovision! Țările aflate în conflict pot pierde dreptul de a organiza competiția
- 20:40David Popovici, dezvăluire după aurul de la Paris: „Am pus presiune pe mine să-l întrec pe rus”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News