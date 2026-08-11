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Economie· 2 min citire
Scenarii-șoc după oprirea producției la Cernavodă: probleme în asigurarea consumului fără întreruperi, prețurile pot sări în aer - expert în energie
Publicat11 aug. 2026, 16:57
Actualizat11 aug. 2026, 17:10
SursăRealitatea.net
Oprirea totală a producției la Centrala Nuclearelectrică de la Cernavodă echivalează cu pierderea uneia dintre cele mai importante surse interne de energie. Într-o astfel de situație, problema de moment este dacă mai poate fi asigurat necesarul de alimentare, fără limitări controlate în industrie și chiar deconectarea unor consumatori. Pe termen mai lung, prețul comercial al energiei poate crește spectaculos, cu efecte în lanț devastatoare, explică expertul în energie Dumitru Chişaliță.
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