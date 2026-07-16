The Guardian: Peste 200 de apartamente turistice din București sunt listate ilegal în clădiri cu risc seismic maxim

Publicat 16 iul. 2026, 11:41 Sursă Realitatea.net

Peste 200 de proprietăți de vacanță din București sunt promovate pe Airbnb și Booking.com, deși se află în clădiri încadrate în clasa de risc seismic RS1, categoria cu cel mai mare pericol de prăbușire. Închirierea locuințelor din aceste imobile este interzisă prin lege, însă turiștii pot face în continuare rezervări fără să fie informați clar despre riscurile la care se expun.

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