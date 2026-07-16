Advertising
Politica· 1 min citire
CCR, decizie așteptată în disputa lui Ilie Bolojan cu Justiția pe salariile magistraților
Publicat16 iul. 2026, 12:44
Actualizat16 iul. 2026, 12:46
SursăRealitatea PLUS
Judecătorii CCR pregătesc decizia în războiul lui Ilie Bolojan cu sistemul judiciar! Sedința CCR s-a încheiat și cei 9 magistrați analizează acum sesizarea Guvernului asupra CCR cu privire la Înalta Curte de Casație și Justiție, ce vizează un posibil conflict juridic de natură constituțională. Totul are la bază restantele salariale ce le revin magistraților.
Citește și
- 07:50NATO condamnă încălcările spațiului aerian al României și Poloniei: Rusia este responsabilă
- 07:45Ucraina anunță pagube importante în portul militar Novorossiisk, unde Rusia și-a mutat o parte din Flota Mării Negre
- 07:35„Doar bucăți de polistiren” - replica Rusiei după doborârea dronelor. Ana Maria Păcuraru explică miza
- 21:20Anca Alexandrescu: „Până în 2028 e drum lung și se vor întâmpla foarte multe lucruri”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News