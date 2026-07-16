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Economie· 1 min citire
Șoc la pompă! Motorina ar putea depăși 10 lei litrul: avertismentul experților. Ce ne așteaptă din toamnă
Publicat16 iul. 2026, 13:37
Actualizat16 iul. 2026, 13:40
SursăRealitatea PLUS
Motorina ar putea sări de 10 lei pe litru începând din septembrie, pe fondul majorării accizelor și al creșterii TVA. Specialiștii avertizează că scumpirea carburanților va avea efecte în lanț asupra costurilor de transport, alimentelor și inflației.
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