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Radu Miruță, chemat la spital după vizita la metroul inundat. O bacterie periculoasă a fost semnalată
Radu Miruță
Radu Miruță a fost chemat la Institutul Matei Balș pentru analize după alerta lansată de sindicaliștii Metrorex. În urma inundațiilor de la stația Victoriei 2, o angajată care a participat la intervenție a ajuns intubată și are probleme grave de respirație, medicii i-au descoperit o bacterie periculoasă.
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