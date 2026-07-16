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Atac cu toporul în Hunedoara: un bărbat de 66 de ani și-a lovit consăteanul în cap, după un conflict mai vechi

Atac cu toporul

Atac cu toporul

Realitatea de Hunedoara
Scris deRealitatea de Hunedoara
Publicat16 iul. 2026, 13:13
SursăRealitatea.net

Un conflict mai vechi dintre doi bărbați din comuna Densuș, județul Hunedoara, a degenerat într-un atac cu toporul. Un bărbat de 66 de ani și-ar fi lovit în zona capului un consătean de aceeași vârstă, iar ulterior a fost reținut de polițiști.

Incidentul a avut loc miercuri dimineață, în jurul orei 08:40. Victima a sunat la 112 și a cerut ajutor, spunând că a fost lovită cu un topor.

Conflictul ar fi pornit de la neînțelegeri mai vechi

La fața locului au ajuns polițiștii Secției de Poliție Rurală Hațeg, care au început verificările. Din primele cercetări a reieșit că agresiunea s-ar fi produs pe fondul unor neînțelegeri mai vechi între cei doi bărbați.

„Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Hațeg au fost sesizați prin SNUAU 112, la data de 15 iulie a.c., în jurul orei 08.40, de către un bărbat, domiciliat în comuna Densuș, cu privire la faptul că ar fi fost lovit cu un obiect contondent (topor). La fața locului s-a deplasat un echipaj de poliție care, în urma verificărilor efectuate, a stabilit că, pe fondul unor neînțelegeri mai vechi, un bărbat de 66 de ani, din comuna Densuș, ar fi aplicat o lovitură unui alt bărbat, de aceeași vârstă, folosind un obiect contondent (topor)”, au transmis reprezentanții IPJ Hunedoara.

Victima este în afara oricărui pericol

Bărbatul rănit a fost transportat la spital pentru investigații medicale. Acesta a suferit leziuni în zona capului, însă nu a avut nevoie de internare și se află în afara oricărui pericol.

Presupusul agresor a fost reținut pentru 24 de ore. Polițiștii continuă cercetările într-un dosar penal pentru lovire sau alte violențe.

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