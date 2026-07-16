Advertising
Politica· 1 min citire
De ce ajutorul Ucrainei poate să rămână secretizat? Toni Neacșu: „Guvernul Bolojan e acoperit de lege!”
Toni Neacșu
Publicat16 iul. 2026, 12:34
SursăRealitatea PLUS
Fostul membru CSM, Toni Neacșu spune că Guvernul Bolojan poate să nu declasifice ajutorul oferit Ucrainei pentru că e acoperit de lege. Avocatul a explicat în exclusivitate la Realitatea PLUS că legea în România prevede doar niște penalități în acest caz, dar și astea sunt plătite din bani publici, adică din banii noștri.
Citește și
- 07:50NATO condamnă încălcările spațiului aerian al României și Poloniei: Rusia este responsabilă
- 07:45Ucraina anunță pagube importante în portul militar Novorossiisk, unde Rusia și-a mutat o parte din Flota Mării Negre
- 07:35„Doar bucăți de polistiren” - replica Rusiei după doborârea dronelor. Ana Maria Păcuraru explică miza
- 21:20Anca Alexandrescu: „Până în 2028 e drum lung și se vor întâmpla foarte multe lucruri”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News