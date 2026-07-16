Sorin Muncaciu (deputat AUR): „Greva din Sănătate este strigătul de disperare al celor care salvează vieți, după tăierile impuse de actualul Guvern”

Deputatul AUR și vicepreședintele Comisiei pentru Sănătate din Camera Deputaților, Sorin Muncaciu, acuză Guvernul Bolojan că și-a construit politica de austeritate pe veniturile angajaților din sistemul de sănătate, în ciuda sacrificiilor depuse de aceștia în cele mai grele momente pentru a îngriji pacienții.

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