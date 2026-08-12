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Actualitate· 1 min citire
Nivelul Dunării la Cernavodă a mai pierdut 4 cm. Joi, la ora 07:00, începe oprirea controlată a Unității 2 - SURSE
Cernavodă
Publicat12 aug. 2026, 09:56
Sursărealitatea.net, Realitatea PLUS
Nivelul apei la Cernavodă a ajuns la 1,81 metri, după o scădere de încă patru centimetri, potrivit surselor Realitatea PLUS. În aceste condiții, procedura de oprire controlată a Unității 2 va începe joi dimineață, la ora 07:00.
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