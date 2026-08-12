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Politica· 2 min citire
Rusia vine cu noi acuzaţii la adresa Chişinăului după drona care a explodat în apropierea unui sat: „Un pretext pentru a reduce şi mai mult contactele”
Rusia acuză Republica Moldova
Publicat12 aug. 2026, 10:57
Sursărealitatea.net
Ambasada Federaţiei Ruse în Republica Moldova a reacţionat după ce Chişinăul şi-a rechemat ambasadorul de la Moscova pentru consultări, în urma exploziei unei drone la Crocmaz, în raionul Ştefan Vodă, la circa 100 de km de Chişinău, iar misiunea diplomatică acuză autorităţile Republicii Moldova că ar folosi incidentul drept pretext pentru deteriorarea relaţiilor bilaterale, scrie NewsMaker.
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