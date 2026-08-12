Salariul mediu net a înregistrat noi scăderi în Sănătate și Educație. Salariul real, scădere cu 8,3% în iunie 2026. Care este cel mai bine plătit domeniu

Salariile medii nete au crescut nominal cu 3,5% în iunie 2026, față de aceeași lună a anului trecut, însă puterea de cumpărare a angajaților s-a redus puternic. Pe fondul unei inflații anuale de 10,4%, câștigul salarial real a scăzut cu 8,3%%, potrivit unei analize a Institutului Național de Statistică.
Salariul real, în scădere cu 8,3%
Evoluția din iunie marchează o deteriorare semnificativă față de anul anterior. În iunie 2025, raportat la iunie 2024, salariul real crescuse cu 1,3%, într-un context în care rata anuală a inflației era de 5,7%.
Comparativ cu luna mai 2026, câștigul salarial mediu net a crescut în cele mai multe activități din economie. Avansul a fost susținut de acordarea unor prime ocazionale, trimestriale, anuale sau pentru performanțe, drepturi în natură, ajutoare bănești, sume din profitul net și bilete de valoare.
Creșterile au fost influențate și de producții ori încasări mai mari, în funcție de contracte și proiecte, dar și de reduceri de personal în unele sectoare, în special în rândul angajaților cu salarii sub media unităților.
Scăderi în Educație și Sănătate
În sectorul bugetar, salariul mediu net a scăzut în iunie față de mai în învățământ, cu 1,9%, și în sănătate și asistență socială, cu 0,3%.
În administrația publică, câștigul salarial mediu net a crescut ușor, cu 0,8%, față de luna precedentă.
IT-ul rămâne pe primul loc
Cei mai bine plătiți salariați au fost, în iunie, angajații din tehnologia informației, cu un câștig salarial mediu net de aproximativ 13,5 mii de lei pe lună, de persoană.
Ei sunt urmați de angajații din editare, cu circa 12 mii de lei net pe lună, și de cei din fabricarea produselor din tutun, unde salariul mediu net a ajuns la aproximativ 11,2 mii de lei.
La polul opus se află angajații din pescuit și acvacultură, cu un câștig mediu net lunar de numai 2,9 mii de lei pe persoană.
Tutunul și publicitatea, cele mai mari creșteri
Cele mai mari majorări procentuale ale salariului mediu net, în iunie 2026 față de iunie 2025, au fost raportate în fabricarea produselor din tutun, de 26,3%.
Urmează publicitatea, activitățile de studiere a pieței și relațiile publice, cu o creștere de 17,4%, precum și fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice, cu un avans de 13,9%.
Cele mai mari pierderi au fost consemnate în piscicultură, unde salariul mediu net a scăzut cu 15% față de iunie anul trecut. O diminuare de 12,7% a fost înregistrată și în fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului.