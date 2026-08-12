Inflația a înregistrat în iulie 2026 prima scădere după 12 luni. Produsele care s-au scumpit cel mai mult

Publicat 12 aug. 2026, 09:14 Sursă Realitatea.net

Inflația anuală a coborât la 8,16% în iulie 2026, cu 2,2 puncte procentuale mai puțin față de luna precedentă, marcând prima scădere din ultimele douăsprezece luni. Cele mai mari scumpiri au fost consemnate în sectorul serviciilor, unde tarifele au crescut cu 13,67%, arată datele transmise de Institutul Național de Statistică.

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