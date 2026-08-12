Inflația a înregistrat în iulie 2026 prima scădere după 12 luni. Produsele care s-au scumpit cel mai mult

Inflația anuală a coborât la 8,16% în iulie 2026, cu 2,2 puncte procentuale mai puțin față de luna precedentă, marcând prima scădere din ultimele douăsprezece luni. Cele mai mari scumpiri au fost consemnate în sectorul serviciilor, unde tarifele au crescut cu 13,67%, arată datele transmise de Institutul Național de Statistică.
Rata anuală a inflației a ajuns în iulie 2026 la 8,16%, în scădere cu 2,2 puncte procentuale față de luna anterioară, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Este prima diminuare a ritmului anual de creștere a prețurilor din ultimele douăsprezece luni.
Serviciile, cea mai mare contribuție la inflație
Serviciile au rămas categoria cu cele mai puternice scumpiri, cu un avans anual de 13,67%. Prețurile mărfurilor nealimentare au crescut cu 7,93%, iar cele ale produselor alimentare cu 5,03%, comparativ cu iulie 2025.
În categoria alimentelor, cafeaua s-a menținut în fruntea scumpirilor, cu un preț mai mare cu 19,47% față de aceeași perioadă a anului trecut. Ouăle s-au scumpit cu 13,9%, carnea de bovine cu 11,67%, iar laptele de vacă cu 11,28%.
Cafeaua și ouăle, în topul scumpirilor la alimente
Creșteri importante au fost înregistrate și la țuică și alte băuturi spirtoase, cu 8,87%, la produsele din zahăr și miere, cu 8,81%, precum și la pâine, cu 7,93%. Berea s-a scumpit cu 7,88%, peștele proaspăt cu 7,54%, iar vinul cu 6,66%. Uleiul comestibil a costat cu 6,57% mai mult, carnea de pasăre cu 6,24%, în timp ce carnea de porc a înregistrat un avans de 3,4%.
În schimb, unele alimente au devenit mai ieftine. Prețul zahărului a scăzut cu 0,25%, cel al untului cu 0,53%, al făinii cu 4,3%, iar al mălaiului cu 4,92%. Cele mai accentuate ieftiniri au fost consemnate la fructele proaspete, cu 13,82%, și la cartofi, cu 13,68%.
Motorina s-a scumpit cu peste 30%, iar benzina cu 23%
Dintre mărfurile nealimentare, motorina s-a scumpit cel mai mult, cu 30,7%, urmată de benzină, al cărei preț a crescut cu 23,15%. Per ansamblu, grupa combustibililor a consemnat un avans de 16,87%.
Prețul energiei electrice a fost mai mare cu doar 3,39% față de iulie 2025, după ce efectul de bază generat de eliminarea schemei de plafonare și sprijin s-a diminuat. În lunile anterioare, scumpirea anuală a energiei electrice depășise 50%. Gazele naturale au costat cu 0,97% mai mult decât în iulie anul trecut, în timp ce energia termică s-a scumpit cu 10,70%.
Alte creșteri au fost raportate la cărți, ziare și reviste, cu 10,82%, detergenți, cu 9,92%, tutun și țigări, cu 8,51%, și produse de igienă și cosmetice, cu 6,80%. Medicamentele au fost mai scumpe cu 4,36%.
Chiriile au crescut cu peste 42% într-un an
În sectorul serviciilor, cele mai mari scumpiri au fost consemnate la chirii, care au crescut cu 42,48% într-un an. Tarifele pentru apă, canalizare și salubritate au urcat cu 15,99%, iar serviciile de confecționare și reparare a îmbrăcămintei și încălțămintei s-au scumpit cu 14,36%.
Serviciile de igienă și cosmetică au devenit mai scumpe cu 14,10%, reparațiile auto cu 13,85%, iar asistența medicală cu 12,48%. Transportul rutier a înregistrat o creștere anuală de 12,21%, serviciile poștale s-au scumpit cu 9,18%, iar transportul urban cu 7,47%.
Tarifele pentru serviciile aeriene au fost cu 2,3% peste nivelul din iulie 2025, însă au crescut puternic față de luna iunie, cu 18,73%.