IGSU: Vremea nefavorabilă a provocat probleme în trafic și inundații în 18 localități

Sursă: realitatea.net

18 localități din 8 județe, afectate de vremea nefavorabilă

Circulația autovehiculelor pe DN 7C – Transfăgărășan a fost afectată temporar ca urmare a căderilor de stânci, iar pe DN 25 Galați traficul rutier a fost blocat de aluviuni, a anunțat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU).

„În localitatea Arefu, judeţul Argeş, pe DN 7C (Transfăgărăşan ), un autoturism a fost surprins în deplasare de mai multe roci desprinse de pe versanţi. Din fericire, în urma evenimentului nu au rezultat victime”, informează IGSU.

18 localități din 8 județe, afectate de vreme

Începând de marți dimineață, efectele vremii nefavorabile s-au resimțit în 18 localități din opt județe: Argeş, Bacău, Brăila, Buzău, Galaţi, Ialomiţa, Vaslui şi Vrancea.

Autoritățile au intervenit în zonele afectate pentru evacuarea apei din două case, o anexă gospodărească, două subsoluri și 42 de curți și au degajat patru copaci prăbușiți pe carosabil. În urma prăbușirii copacilor, un autoturism a fost avariat.

„Traficul rutier a fost temporar afectat pe 2 drumuri naţionale (DN 7C/AG şi DN 25/GL) din cauza rocilor desprinse de pe versanţi, respectiv din cauza apei şi aluviunilor acumulate pe carosabil. Echipaje specializate s-au aflat în teren pentru remedierea situaţiei şi reluarea circulaţiei în condiţii normale”, arată sursa citată.

40 de mesaje RO-Alert, emise în 24 de ore

Tot în ultimele 24 de ore, în mai multe județe din țară au fost transmise 40 de mesaje de avertizare prin sistemul RO-ALERT , majoritatea pentru a semnala prezența animalelor periculoase.

Pompierii salvatori au intervenit, în ultimele 24 de ore, la peste 1.700 de solicitări venite din partea cetățenilor, pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor și pentru protejarea comunităților.

Echipajele SMURD au acţionat în 1.350 de situaţii de urgenţă şi au oferit asistenţă medicală pentru 1.357 de persoane aflate în nevoie.