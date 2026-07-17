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Actualitate· 1 min citire
Adidași și tricouri din banii Armatei. Comandantul unității militare din Murfatlar a fost demis. Miruță:”Am găsit 100 litri de vin și carcasă de porc”
FOTO: Arhivă
Publicat17 iul. 2026, 13:22
SursăRealitatea.Net
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat vineri, în cadrul unei conferințe de presă, revocarea din funcție a comandantului unității militare din Murfatlar, în urma unui control care ar fi scos la iveală mai multe abateri și nereguli.
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