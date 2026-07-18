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Politica· 1 min citire
Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR: Alegerile anticipate sunt singura soluție pentru a salva țara - VIDEO
Petrisor Peiu, senator AUR
Publicat18 iul. 2026, 08:47
Sursărealitatea.net
Alegerile anticipate reprezintă singura soluție rămasă pentru a ieși din criza politică! Este mesajul liderul membrilor AUR în Senat, Petrișor Peiu. Acesta a fost surprins de Mihail Neamțu în Italia și au discutat situația din țară.
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