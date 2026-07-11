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Cabană făcută scrum în Hunedoara. Pompierii au mers pe jos un kilometru ca să ajungă la incendiu
Cabană din lemn Hunedoara
Publicat11 iul. 2026, 16:15
SursăRealitatea.net
O cabană din lemn din localitatea Crișcior, județul Hunedoara, a fost distrusă complet de un incendiu izbucnit sâmbătă. Pompierii Secției Brad au intervenit cu două autospeciale de stingere, o autospecială de primă intervenție și comandă și o ambulanță SMURD.
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