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Actualitate· 2 min citire
A murit actrița din „Singur acasă 2”. Brenda Fricker avea 81 de de ani. Era prima actriţă irlandeză recompensată cu un premiu Oscar
Brenda Fricker
Brenda Fricker, prima actriţă irlandeză recompensată cu un premiu Oscar, pentru rolul din filmul „My Left Foot” (1989), în care a jucat alături de Daniel Day-Lewis, şi cunoscută publicului larg şi pentru interpretarea Doamnei cu porumbei din „Home Alone 2: Lost in New York” (1992), a murit joi, la Dublin. Avea 81 de ani.
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