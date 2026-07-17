Advertising
Actualitate· 1 min citire
Noi bombardamente în Ucraina. Rusia a atacat orașul Sumî cu cinci bombe ghidate
FOTO: News.ro
Publicat17 iul. 2026, 09:00
SursăRealitatea.Net
Forțele ruse au lansat vineri dimineață un nou atac asupra orașului ucrainean Sumî. Cinci bombe aeriene ghidate au lovit mai multe zone, avariind infrastructura civilă și determinând intervenția echipelor de salvare în zonele afectate.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 07:43Regulament nou la Eurovision. Se aplică din 2027
- 07:11Alertă aeriană în România: Cinci drone, detectate de radare. Una a pătruns în spațiul aerian național: a fost emis RO-ALERT
- 21:27Schimbare majoră la Eurovision! Țările aflate în conflict pot pierde dreptul de a organiza competiția
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News