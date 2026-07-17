Un hacker a scos la vânzare pe internet datele furate după atacul asupra site-ului Agenţiei Naţionale de Cadastru

Publicat 17 iul. 2026, 16:48 Sursă realitatea.net

Un hacker a scos la vânzare pe internet datele furate după atacul cibernetic asupra site‑ului Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI), arată un site de investigații. Mai mult, pentru a fi convingător, infractorul informatic a anunțat că a început să șteargă și copiile de siguranță ale bazelor de date.

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