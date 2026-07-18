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Actualitate· 1 min citire
7 morți și 24 de răniți după un atac ucrainean cu drone asupra unui centru logistic din Rusia
explozie
Rusia acuză un atac ucrainean cu drone asupra unui centru logistic. Sunt șapte morți și 24 de răniți.
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