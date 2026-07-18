România, împărțită între caniculă și furtuni violente, cu grindină. Meteorologii au emis noi coduri GALBENE

Publicat 18 iul. 2026, 10:02 Actualizat 18 iul. 2026, 10:12 Sursă Realitatea PLUS

România, între două extreme. În timp ce mai multe regiuni se află sub cod galben de caniculă, cu temperaturi de până la 37 de grade și disconfort termic accentuat, în alte zone ale țării sunt așteptate ploi torențiale, vijelii, descărcări electrice și grindină. Detalii a oferit Alina Șerban, meteorolog ANM.

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