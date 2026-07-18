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Actualitate· 1 min citire
România, împărțită între caniculă și furtuni violente, cu grindină. Meteorologii au emis noi coduri GALBENE
Publicat18 iul. 2026, 10:02
Actualizat18 iul. 2026, 10:12
SursăRealitatea PLUS
România, între două extreme. În timp ce mai multe regiuni se află sub cod galben de caniculă, cu temperaturi de până la 37 de grade și disconfort termic accentuat, în alte zone ale țării sunt așteptate ploi torențiale, vijelii, descărcări electrice și grindină. Detalii a oferit Alina Șerban, meteorolog ANM.
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