Advertising
Actualitate· 1 min citire
Alertă de la ANM. Cod galben de ploi torențiale, vijelii și grindină în mai multe zone din țară -HARTĂ
FOTO: Arhivă
Publicat17 iul. 2026, 10:19
SursăRealitatea.Net
Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare Cod galben de instabilitate atmosferică, valabilă vineri, 17 iulie, între orele 12:00 și 21:00, pentru mai multe regiuni din România.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 21:27Schimbare majoră la Eurovision! Țările aflate în conflict pot pierde dreptul de a organiza competiția
- 20:40David Popovici, dezvăluire după aurul de la Paris: „Am pus presiune pe mine să-l întrec pe rus”
- 20:04DAVID POPOVICI, URIAȘ! Românul a cucerit aurul european la 100 m liber și a scris istorie la Paris
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News