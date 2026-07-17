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Politica· 1 min citire
Directoarea CENAFER, revocată după scandalul „laboratorului de ciocolată” din Gara de Nord
Anna Maria Dudaș, director CENAFER
Publicat17 iul. 2026, 18:05
Sursărealitatea.net
Radu Miruță, ministrul Apărării și ministru interimar al Transporturilor, a revocat-o din funcție pe Anna‑Maria Dudas, directoarea CENAFER, după scandalul în care aceasta ar fi folosit spații ale instituției pentru activități personale, inclusiv un presupus „laborator de ciocolată” în Gara de Nord. Miruță a precizat că a semnat ordinul de demitere și că a cerut un control complet în cadrul instituției.
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