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Economie· 1 min citire
Fermierii, la un pas de faliment. Cer măsuri urgente
Publicat17 iul. 2026, 12:56
Actualizat17 iul. 2026, 12:57
SursăRealitatea PLUS
În timp ce tot mai mulți producători români spun că nu reușesc să-și vândă marfa și acuză lipsa unei piețe de desfacere stabile, problema pare să fie mai complexă decât simpla cerere din piață. Între costuri tot mai mari, concurența importurilor și accesul dificil în marile lanțuri comerciale, agricultorii și producătorii locali caută soluții pentru a-și aduce produsele mai aproape de consumatori. Românii spun că sunt nevoiți să scadă din prețuri tocmai pentru a vinde produsele.
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