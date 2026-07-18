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Politica· 2 min citire
Niculina Stelea (senator AUR): „Au rezolvat-o și pe asta: a dispărut baza de date PNRR”
Niculina Stelea (senator AUR)
Publicat18 iul. 2026, 10:43
Actualizat18 iul. 2026, 10:44
„În decembrie 2025, am atras atenția public că există o vulnerabilitate foarte mare după ce persoane neautorizate ar fi descărcat ilegal baza de date MySMIS de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.
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