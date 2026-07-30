Advertising
Politica· 2 min citire
SONDAJ: Aproape jumătate dintre români vor alegeri anticipate
Sondaj politic
Publicat30 iul. 2026, 12:25
Sursărealitatea.net
Sondajul a fost realizat telefonic în perioada 22-27 iulie pe un eșantion de 1050 de respondenți
Citește și
- 09:06George Simion, mesaj crucial pentru fermieri: ”Un guvern provizoriu nu poate să aducă stabilitate țării”
- 08:48Diana Buzoianu despre criza de pe Dunăre: "Dacă s-ar fi făcut lucrări, astăzi eram într-un cu totul alt scenariu"
- 08:47Volodimir Zelenski cere SUA mai multe sisteme Patriot: ”Vom distruge toate rachetele balistice ale Rusiei”
- 07:50NATO condamnă încălcările spațiului aerian al României și Poloniei: Rusia este responsabilă
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News