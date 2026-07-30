Ana Maria Păcuraru explică sondajul privind cheltuielile de înarmare: Românii cer transparență în achiziții și un echilibru între partenerii externi

Publicat 30 iul. 2026, 13:06 Sursă Realitatea Plus

Ana Maria Păcuraru, jurnalist Realitatea Plus și coordonator al institutului de cercetare INSOMAR, a analizat cel mai recent sondaj privind percepțiile românilor asupra modului în care sunt derulate cheltuielile pentru înarmare. Potrivit analizei, datele indică un nivel ridicat de nemulțumire față de lipsa de transparență a achizițiilor militare, o preferință clară pentru licitații competitive și o presiune politică în creștere generată de neîncrederea în gestionarea fondurilor europene din programul SAFE.

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