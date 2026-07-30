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Actualitate· 1 min citire
Românii cer transparență în cheltuielile de înarmare. Majoritatea vrea competiție reală și industrie locală – SONDAJ
Oameni pe stradă (ilustrativ)
Publicat30 iul. 2026, 12:53
SursăRealitatea Plus
Un nou sondaj Avangarde arată că românii își doresc mai multă transparență și competiție în achizițiile militare, într-un moment în care programele de înarmare finanțate din fonduri europene sunt în centrul dezbaterii publice. Mai mult de jumătate dintre respondenți spun că România ar trebui să cumpere echipamente militare prin licitații competitive, de la mai mulți furnizori, nu de la o singură companie mare.
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