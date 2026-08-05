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Actualitate· 1 min citire
Trenurile care îi scot din sărite pe români. Călătorii reclamă aglomerația și condițiile insuportabile
Tren
Mii de navetiști continuă să călătorească zilnic în condiții dificile pe unele rute feroviare din România. Vagoane supraaglomerate, temperaturi ridicate și întârzieri repetate fac parte din realitatea cu care se confruntă pasagerii, în special în perioadele de caniculă.
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