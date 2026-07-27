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Politica· 1 min citire
Traian Băsescu îl apără pe Nicușor Dan: „Nu este depășit de situație. Problema este alta”
Traian Băsescu
Fostul președinte Traian Băsescu consideră că Nicușor Dan nu este depășit de responsabilitățile funcției, însă apreciază că stilul său de a conduce nu este în acord cu așteptările unei părți a societății.
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