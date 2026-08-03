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Sport· 1 min citire
Fotbal / SuperLiga, etapa 3: FC Rapid – CFR Cluj, scor 3-1
FC Rapid – CFR Cluj, scor 3-1 / FOTO: Facebook Rapid
Publicat3 aug. 2026, 08:21
Sursărealitatea.net
FC Rapid a câștigat meciul disputat duminică seară, scor 3-1, împotriva formației CFR Cluj, în etapa a treia a Superligii.
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