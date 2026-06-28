Șefa ANM, despre valul de caniculă: „Posibil să ne apropiem de 45 de grade”

Scris de Andreea Damian Publicat: 28 iun. 2026, 09:26

O nouă avertizare Cod roșu de caniculă extremă, valabilă de luni dimineața până miercuri, în trei sferturi din țară, inclusiv în București, a fost emisă de Administrația Națională de Meteorologie.

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