Negrescu: Am depășit vârful inflației; din toamnă am putea vedea o rată de 5,5%

Publicat 12 aug. 2026, 11:59 Sursă realitatea.net

România a depășit vârful inflației, iar rata acesteia ar putea coborî spre 5,5% din toamnă și chiar spre 5% la sfârșitul anului, dacă noul Guvern nu va lua măsuri care să stimuleze creșterile de prețuri, a declarat, pentru AGERPRES, consultantul economic Adrian Negrescu.

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