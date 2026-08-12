Ministerul Mediului: Țintele PNRR pentru păduri au fost depășite de România, cu peste 20.000 de hectare împădurite

Cele mai mari suprafeţe împădurite au fost realizate în judeţele Dolj - 3.116,7 ha, Constanţa - 2.275,2 ha, Galaţi - 1.547 ha şi Botoşani - 1.420 ha.
Țintele asumate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) pentru împăduriri, reîmpăduriri, păduri urbane şi dezvoltarea capacităţilor de producere a materialului forestier de reproducere au fost depășite de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP).
Conform Miniserului Mediului, la nivel naţional, 20.716 ha de terenuri împădurite şi reîmpădurite au procese-verbale finale şi au fost verificate de Gărzile Forestiere, faţă de ţinta PNRR de 18.000 ha. Gradul de realizare a acestei ţinte este de peste 115%.
De asemenea, au fost realizate 13 ha de păduri urbane, ceea ce înseamnă îndeplinirea integrală a ţintei asumate şi au fost finalizate 109 pepiniere, cu 19 mai multe decât ţinta de 90 prevăzută în PNRR.
„Am depăşit cu peste 2.700 de hectare ţinta asumată prin PNRR şi am ajuns la 20.716 hectare împădurite sau reîmpădurite. Am realizat integral şi ţinta de 13 hectare de păduri urbane şi am finalizat 109 pepiniere, faţă de 90 asumate.
Sunt rezultate concrete, obţinute într-un ritm susţinut, care contribuie la protejarea solului, un aer mai curat şi creşterea rezilienţei în faţa secetei, caniculei şi inundaţiilor. Le mulţumesc beneficiarilor, Gărzilor Forestiere şi echipei PNRR din minister pentru mobilizare şi pentru efortul depus în finalizarea acestor proiecte”, a declarat ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, potrivit Agerpres.
Alocarea PNRR a fost de aproximativ 307 milioane de euro
Alocarea PNRR pentru campania naţională de împădurire şi reîmpădurire, inclusiv păduri urbane, a fost de aproximativ 307 milioane de euro. Alte 50 de milioane de euro au fost alocate pentru dezvoltarea capacităţilor moderne de producere a materialului forestier de reproducere.
„Investiţiile s-au adresat unei palete largi de beneficiari publici şi privaţi: unităţi administrativ-teritoriale, persoane fizice şi juridice, universităţi şi asociaţii. Au fost finanţate înfiinţarea de păduri noi, reîmpădurirea suprafeţelor afectate de calamităţi, păduri urbane şi perdele forestiere de protecţie amplasate în jurul localităţilor, între terenurile agricole sau de-a lungul căilor de comunicaţie”, se mai arată în comunicat.
Cele mai mari suprafeţe împădurite au fost realizate în judeţele Dolj - 3.116,7 ha, Constanţa - 2.275,2 ha, Galaţi - 1.547 ha şi Botoşani - 1.420 ha.